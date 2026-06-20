«Всё равно Хэмилтон победил бы». Стелла — о стратегиях «Макларена» на Гран-при в Барселоне

Руководитель команды Формулы-1 «Макларен» Андреа Стелла высказался о стратегиях команды на Гран-при Барселоны-Каталуньи, где Ландо Норрис завоевал подиум.

«Ну, с точки зрения игры со стратегией мы пытались оставаться как можно ближе к «Мерседесу», чтобы попытаться совершить андеркат. В некотором смысле мы это сделали, но это не увенчалось успехом. На мой взгляд, мы попробовали всё, что было в наших силах. Если мы хотим задуматься в ретроспективе, нужно ли было выбрать стратегию с тремя пит-стопами, то… А какая стратегия вообще была правильной?

На каком-то этапе, когда мы увидели, что жёсткие шины хорошо работают во втором отрезке, мы подумали, что два пит-стопа будут способом, по крайней мере, попытаться сдержать Хэмилтона. Но, по сути, Хэмилтон был быстр — вероятно, самой быстрой машиной на трассе — и я думаю, он всё равно победил бы. Он определённо победил бы с тремя пит-стопами», — приводит слова Стеллы RacingNews365.