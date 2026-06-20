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MotoGP — Гран-при Чехии — квалификация — результаты

Огура взял первый поул в MotoGP на ГП Чехии, Бедзекки — четвёртый, Марк Маркес — пятый
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В субботу, 20 июня, на автодроме в Брно состоялась основная квалификация 10-го этапа MotoGP в сезоне-2026. Поул завоевал японский гонщик «Априльи» Аи Огура. Второе время показал итальянец Фабио Ди Джаннантонио («Дукати»). Третий — итальянец и двукратный чемпион серии Франческо Баньяя («Дукати»).

Для Огуры этот подиум стал первым в MotoGP.

MotoGP 2026. Этап 10, Брно, Чехия
Гран-при Чехии. Квалификация 2
20 июня 2026, суббота. 12:15 МСК
Окончено
1
Аи Огура
Aprilia
1:51.139
2
Фабио Ди Джаннантонио
Ducati
+0.211
3
Франческо Баньяя
Ducati
+0.244

MotoGP. 10-й этап. Гран-при Чехии:

1. Аи Огура («Априлья») — 1:51.139.
2. Фабио Ди Джаннантонио («Дукати») +0.211.
3. Франческо Баньяя («Дукати») +0.244.
4. Марко Бедзекки («Априлья») +0.289.
5. Марк Маркес («Дукати») +0.297.
6. Диего Морейро («Хонда») +0.552.
7. Рауль Фернандес («Априлья») +0.633.
8. Педро Акоста («КТМ») +0.682.
9. Франко Морбиделли («Дукати») +0.712.
10. Хорхе Мартин («Априлья») +0.770.

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