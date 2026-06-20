Огура взял первый поул в MotoGP на ГП Чехии, Бедзекки — четвёртый, Марк Маркес — пятый

В субботу, 20 июня, на автодроме в Брно состоялась основная квалификация 10-го этапа MotoGP в сезоне-2026. Поул завоевал японский гонщик «Априльи» Аи Огура. Второе время показал итальянец Фабио Ди Джаннантонио («Дукати»). Третий — итальянец и двукратный чемпион серии Франческо Баньяя («Дукати»).

Для Огуры этот подиум стал первым в MotoGP.

MotoGP. 10-й этап. Гран-при Чехии:

1. Аи Огура («Априлья») — 1:51.139.

2. Фабио Ди Джаннантонио («Дукати») +0.211.

3. Франческо Баньяя («Дукати») +0.244.

4. Марко Бедзекки («Априлья») +0.289.

5. Марк Маркес («Дукати») +0.297.

6. Диего Морейро («Хонда») +0.552.

7. Рауль Фернандес («Априлья») +0.633.

8. Педро Акоста («КТМ») +0.682.

9. Франко Морбиделли («Дукати») +0.712.

10. Хорхе Мартин («Априлья») +0.770.