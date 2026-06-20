Леклер — об отставании в 40 очков от Хэмилтона: нужно проделать исключительную работу

28-летний гонщик из Монако Шарль Леклер, представляющий команду Формулы-1 «Феррари», прокомментировал отставание в 40 очков от своего напарника Льюиса Хэмилтона.

«С тормозами в Барселоне стало немного лучше, и уикенд в целом был лучше, но с учётом случившегося [схода в гонке] мне просто нужно перезагрузиться и вернуться в Австрию, чтобы собрать всё воедино. Я потерял значительные очки со своей стороны.

Так что мне нужно проделать исключительную работу со следующей гонки до конца сезона, с учётом обновлений с нашей стороны, и посмотрим, что из этого выйдет», — приводит слова Леклера издание RacingNews365.