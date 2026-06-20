«Всё ещё верю». Норрис — о шансах на титул у «Макларена» в сезоне-2026

Действующий чемпион Формулы-1 Ландо Норрис оценил шансы команды «Макларен» на титул в сезоне-2026.

«Я всё ещё верю, что мы можем побеждать; мы должны были выиграть в Майами, мы могли бы выиграть гонку в этом году просто за счёт чистой скорости, и потому что мы заслужили бы это. Это всё ещё даёт мне много надежды, не считая того, насколько мы отставали в начале года.

Я думаю, всё дело просто в сходах, в недостатке надёжности, которые сильно ударили по нам. Я не думаю, что титул невозможен, и обсуждение в слух этого заставляет чувствовать, что он становится всё более невозможным, но я буду верить как можно дольше, что всё ещё в наших руках. Я всё ещё верю, что как команда мы можем переломить ситуацию и добиться прогресса, но мы также противостоим команде и гонщику, который сейчас доминирует, не совершает ошибок, у него всё получается, гонщику, который проделывает невероятную работу, и трудно сохранять большую уверенность, если ты противостоишь такому сопернику.

Майами и Канада всё ещё были двумя приличными уикендами по темпу. Мы могли бы получить два подиума, но у нас есть один, так что надежда всё ещё остаётся. Вера всё ещё остаётся, и теперь я продолжу верить, что это возможно, и я думаю, что для нас мы всё ещё воодушевлены тем, чтобы снова попытаться завоевать несколько подиумов», — приводит слова Норриса RacingNews365.