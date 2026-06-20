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Эксперт оценил, как изменится темп «Ред Булл» после избавления лишнего веса на болиде RB22

Эксперт оценил, как изменится темп «Ред Булл» после избавления лишнего веса на болиде RB22
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Технический эксперт Паоло Филизетти рассказал о работе команды Формулы-1 «Ред Булл» над избавлением лишнего веса болида RB22 в сезоне-2026.

«Среди машин, столкнувшихся с наибольшими проблемами, связанными с весом, был «Ред Булл» RB22, который в начале сезона, по сообщениям, превышал минимальный вес более чем на 10 кг, и, как полагают, даже около 13 кг перевеса во время обкатки в Барселоне и тестов в Бахрейне.

Теперь известно, что RB22 Макса Ферстаппена и Исака Хаджара имеет перевес около 6-8 кг. Инженеры команды из Милтон-Кинса считают, что могут сократить этот избыточный вес с помощью следующей эволюции днища, а также за счёт переработки некоторых компонентов, что позволит использовать более тонкие материалы, чем те, которые были приняты изначально.

Стоит отметить, что снижение веса окажет прямое влияние на динамику автомобиля; поэтому логично ожидать, что с этими новыми модификациями будут устранены и некоторые проблемы, тесно связанные с динамической реакцией автомобиля. По сути, вполне вероятно, что наряду со снижением веса можно будет использовать настройки, которые ранее были неприменимы именно из-за изменённого распределения веса автомобиля.

Таким образом, некоторые критические проблемы, связанные с динамикой автомобиля, могут быть решены просто за счёт снижения веса, без необходимости внедрения других изменений, например, изменений в подвеске. С хорошо сбалансированным автомобилем, без чрезмерного смещения веса, вполне логично, что производительность, особенно в плане работы шин, может дать значительное преимущество для Ферстаппена и Хаджара.

Равным образом, управление энергией является ещё одним следствием. Другими словами, более лёгкий автомобиль, как бы очевидно это ни звучало, требует меньше энергии на прямых и позволяет лучше поддерживать энергетический баланс на протяжении круга», — написал Филизетти в своей колонке.

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