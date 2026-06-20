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Легендарный Кристенсен положительно оценил гонки Ферстаппена за пределами Формулы-1

Легендарный Кристенсен положительно оценил гонки Ферстаппена за пределами Формулы-1
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Девятикратный победитель гонки «24 часа Ле-Мана» Том Кристенсен высказался о пользе для автоспорта от участия четырёхкратного чемпиона Формулы-1 Макса Ферстаппена («Ред Булл») в «24 часах Нюрбургринга».

«Мне нравится то, что он делает. Мне это нравится. Я думаю, нам действительно нужно, скажем так, приветствовать это. Приятно за этим наблюдать, и, я думаю, это идёт на пользу всей экосистеме автоспорта.

Я имею в виду, хорошо, если вам нравится лес на «Нюрбургринге», он, вероятно, сейчас немного изменился. Его видело больше людей, чем когда-либо, во время «24 часов Нюрбургринга», но мне это нравится. Мне понравилось, когда Алонсо приехал в Ле-Ман и когда он выиграл в Ле-Мане, так что большое уважение за это. И то же самое с Хюлькенбергом и «Порше», — приводит слова Кристенсена RacingNews365.

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