«Уже видели в ресторане, который любил Шумахер». Туррини — о победе Хэмилтона в Испании

Итальянский автоспортивный журналист Лео Туррини прокомментировал первую победу Льюиса Хэмилтона в команде Формулы-1 «Феррари», которая произошла на Гран-при Барселоны-Каталуньи.

«Уже ходят слухи, что Льюиса видели превращающим воду в вино за столиками Montana, ресторана во Фьорано, который так любил Михаэль Шумахер. Возможно, не случайно Льюис Хэмилтон одержал свою первую победу в красном именно в Барселоне. То есть на той же трассе, где в 1996 году состоялся первый триумф немецкого чемпиона за рулём «Скудерии».

Я даже не буду пытаться сдерживать эмоции, которые сопровождают объективно историческое событие. Семикратный чемпион мира не выигрывал Гран-при с лета 2024 года. А «Красная синьора» не побеждала 34 Гран-при. Огромный срок для тех, кто знает и любит легенду Маранелло.

То, что совершил Хэмилтон в Каталонии, возвращает нас к уникальности гениев. Бесполезно отрицать: долгое время, скажем, весь 2025 год, стало практически обычным делом сомневаться в остаточной состоятельности Баронета. Казалось, он уже на досрочной пенсии. А вместо этого он готовил возрождение, у которого очень мало прецедентов в летописях автоспорта. Главное, этот древний герой, который колесит по асфальту Формулы-1 с далёкого 2007 года, сумел завоевать доверие «Скудерии». Он не смирился, а взял на себя кризис идентичности, который, очевидно, требовал лидерской поддержки. И, возможно, именно это осознание стоит за трудным моментом Леклера, которому не повезло в Испании, но который снова далёк от уровней своего всё более навязчивого напарника.

И вот мы здесь. «Мерседес», казавшийся неуязвимым, был побеждён. Впервые в сезоне его победил человек, который больше всех внёс вклад в развитие этой команды. Теперь остаётся понять, насколько далеко Хэмилтон в красном сможет продвинуть своё удивительное воскресение. Он второй в чемпионате, у него наконец-то машина, которая, похоже, решила многие проблемы. Более того, чемпионат очень длинный. Кто знает? И стоит добавить, что за подвигом гения стоит работа, которую, несомненно, сопровождаемая критикой, команда под руководством Фреда Вассёра смогла провести в последние недели. Теперь нужно продолжать, потому что планка поднялась.

В завершение этих размышлений отмечу сожаление по поводу схода Антонелли. Гарри Поттер из Болоньи тем не менее показал, что он сильнее Расселла. Теперь посмотрим, как он отреагирует на первое приключение своего впечатляющего года.

И, наконец, с сердцем на ладони, в этой Формуле-1, которая уже является спортивной историей года, настаиваю и повторяю. Делать нечего, друзья мои, магия «Феррари» неотразима. Видеть, как такой человек, как Хэмилтон, более 100 раз первый под клетчатым флагом, плачет как ребёнок на подиуме в Барселоне — это бесценно», — написал Туррини в своей колонке.