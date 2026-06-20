Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

MotoGP — Гран-при Чехии — спринт — результаты

Баньяя выиграл спринт ГП Чехии MotoGP, Огура — второй, Марк Маркес — третий. Бедзекки упал
Комментарии

В субботу, 20 июня, на автодроме в Брно состоялась спринтерская гонка 10-го этапа MotoGP в сезоне-2026. Поул завоевал двукратный чемпион серии из Италии Франческо Баньяя («Дукати»). Второе время показал японский гонщик «Априльи» Аи Огура. Третий — многократный чемпион серии Марк Маркес («Дукати»).

Лидер сезона Марко Бедзекки («Априлья») упал.

MotoGP 2026. Этап 10, Брно, Чехия
Гран-при Чехии. Спринт
20 июня 2026, суббота. 16:00 МСК
Окончено
1
Франческо Баньяя
Ducati
18:55.527
2
Аи Огура
Aprilia
+0.241
3
Марк Маркес
Ducati
+0.794

MotoGP. 10-й этап. Гран-при Чехии. Спринт:

1. Франческо Баньяя («Дукати») — 10 кругов.
2. Аи Огура («Априлья») +0.241.
3. Марк Маркес («Дукати») +0.794.
4. Фабио Ди Джаннантонио («Дукати») +2.905.
5. Хорхе Мартин («Априлья») +6.404.
6. Рауль Фернандес («Априлья») +7.440.
7. Энеа Бастьянини («КТМ») +8.110.
8. Фермин Альдегер («Дукати») +10.195.
9. Брэд Биндер («КТМ») +10.984.
10. Жоан Мир («Хонда») +11.103.

Материалы по теме
Фото
Семикратный чемпион MotoGP Маркес отреагировал на проигрыш Топурии на турнире в Белом доме
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android