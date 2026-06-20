Баньяя выиграл спринт ГП Чехии MotoGP, Огура — второй, Марк Маркес — третий. Бедзекки упал
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В субботу, 20 июня, на автодроме в Брно состоялась спринтерская гонка 10-го этапа MotoGP в сезоне-2026. Поул завоевал двукратный чемпион серии из Италии Франческо Баньяя («Дукати»). Второе время показал японский гонщик «Априльи» Аи Огура. Третий — многократный чемпион серии Марк Маркес («Дукати»).
Лидер сезона Марко Бедзекки («Априлья») упал.
MotoGP 2026. Этап 10, Брно, Чехия
Гран-при Чехии. Спринт
20 июня 2026, суббота. 16:00 МСК
Окончено
1
Франческо Баньяя
Ducati
18:55.527
2
Аи Огура
Aprilia
+0.241
3
Марк Маркес
Ducati
+0.794
MotoGP. 10-й этап. Гран-при Чехии. Спринт:
1. Франческо Баньяя («Дукати») — 10 кругов.
2. Аи Огура («Априлья») +0.241.
3. Марк Маркес («Дукати») +0.794.
4. Фабио Ди Джаннантонио («Дукати») +2.905.
5. Хорхе Мартин («Априлья») +6.404.
6. Рауль Фернандес («Априлья») +7.440.
7. Энеа Бастьянини («КТМ») +8.110.
8. Фермин Альдегер («Дукати») +10.195.
9. Брэд Биндер («КТМ») +10.984.
10. Жоан Мир («Хонда») +11.103.
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