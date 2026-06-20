Баньяя выиграл спринт ГП Чехии MotoGP, Огура — второй, Марк Маркес — третий. Бедзекки упал

В субботу, 20 июня, на автодроме в Брно состоялась спринтерская гонка 10-го этапа MotoGP в сезоне-2026. Поул завоевал двукратный чемпион серии из Италии Франческо Баньяя («Дукати»). Второе время показал японский гонщик «Априльи» Аи Огура. Третий — многократный чемпион серии Марк Маркес («Дукати»).

Лидер сезона Марко Бедзекки («Априлья») упал.

MotoGP. 10-й этап. Гран-при Чехии. Спринт:

1. Франческо Баньяя («Дукати») — 10 кругов.

2. Аи Огура («Априлья») +0.241.

3. Марк Маркес («Дукати») +0.794.

4. Фабио Ди Джаннантонио («Дукати») +2.905.

5. Хорхе Мартин («Априлья») +6.404.

6. Рауль Фернандес («Априлья») +7.440.

7. Энеа Бастьянини («КТМ») +8.110.

8. Фермин Альдегер («Дукати») +10.195.

9. Брэд Биндер («КТМ») +10.984.

10. Жоан Мир («Хонда») +11.103.