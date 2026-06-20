Тото Вольф прокомментировал недовольство Зака Брауна альянсами команд в Формуле-1

Руководитель команды «Мерседес» Тото Вольф отреагировал на недовольство директора «Макларена» Зака Брауна альянсами команд в Формуле-1.

«Я думаю, любая позиция, философская позиция по этому вопросу, понятна. Джин Хаас не смог бы войти в Формулу-1, если бы у него не было сделки с «Феррари», потому что как маленькая команда вы просто не можете производить свой двигатель, коробку передач, гидравлику, охлаждение и так далее. Так что в эпоху, когда было действительно трудно найти команды, которые могли бы соревноваться в Формуле-1, потому что это было слишком дорого до потолка расходов, это был оптимальный способ сделать это, во-первых.

Во-вторых, позиция Зака, я полагаю, всегда будет заключаться в том, чтобы спросить: «Как эти команды сотрудничают друг с другом? Есть ли преимущество в плане разработок, использования одной аэродинамической трубы?» Я думаю, правила достаточно строги, чтобы никто их не нарушал, но это справедливый аргумент для другой команды: «Есть ли преимущество, когда вы перетасовываете людей туда-сюда», что всё ещё можно делать.

Это подводит меня к третьей позиции, и, думаю, именно на неё и опирается Зак. Если у вас есть двойное владение командами или двойной контроль, автоматически возникают преимущества во многих областях, и некоторые из них, я бы сказал, большинство, в рамках правил. У нас была гонка в Майами, где был обгон, который был достаточно прост. Произошло бы это между командами, которые не находятся под одним контролем? Может быть, да, может быть, нет. Так что, с моей точки зрения, нам нужны правила, которые строго определяют сотрудничество в разработках и в спортивной сфере.

Если это так, то фактически не имеет значения, какова структура акционеров или владения, являетесь ли вы командой-клиентом и покупаете определённые детали, или вы клиент, который покупает только двигатель. Потому что где остановиться контактировать друг с другом? Если мы скажем: «Хорошо, стоп сотрудничество, хотим спорт в хорошей форме, мы хотим иметь 11 самостоятельных конструкторов». Это означает, что каждый привозит свой собственный двигатель, свои собственные коробки передач, задние части и так далее.

Это было бы, очевидно, идеалом, но как такая относительно небольшая команда, как «Хаас», может сделать это сегодня? Это невозможно. Так что я думаю, нам нужно оставить пространство для всех позиций в этом. И для меня единственный правильный результат и цель — это правила, которые сделают ещё более ясным, что можно и что нельзя», — приводит слова Вольфа RacingNews365.