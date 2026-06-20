Алонсо заявил, что хотел бы принять участие в «24 часах Ле-Мана» вместе с Ферстаппеном

44-летний двукратный чемпион Формулы-1 пилот «Астон Мартин» испанец Фернандо Алонсо рассказал, что открыт к участию в прочих автогоночных сериях.

«Участие в «Инди-500» после карьеры в Ф-1? Нет, сейчас я об этом не думаю. А что касается гиперкаров, то пока не могу сказать определённо. Я бы с удовольствием снова принял участие в «Дакаре» и хотел бы однажды его выиграть, просто ради самого вызова. Тройная корона тоже очень заманчива, как и сам «Дакар», потому что, если бы я смог победить в Формуле-1, гонках на выносливость и ралли, это было бы беспрецедентным достижением, поэтому мне нравится этот вызов.

«24 часа Ле-Мана» — это замечательный опыт, который я уже приобрёл. И кто знает, может быть, я сделаю это снова, особенно если однажды ко мне присоединится Ферстаппен», — приводит слова Алонсо портал FormulaPassion.