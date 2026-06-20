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Макниш: с уровнем скорости «Ауди» мы обязаны научиться превращать его в очки

Макниш: с уровнем скорости «Ауди» мы обязаны научиться превращать его в очки
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Гоночный директор «Ауди» Алан Макниш заявил, что команда разочарована итогами последних этапов, однако позитивно оценил уровень и потенциал машины.

«Если честно, после Барселоны мы испытываем некоторое разочарование. Да и после Монако тоже. В Монако мы могли заработать ещё несколько очков, но потеряли их из-за штрафа Нико. Мы считаем, что это было очень суровое наказание. Но решения стюардов есть решения стюардов, поэтому их нужно принимать.

В целом уровень нашей машины уже позволяет бороться за выход в третий сегмент квалификации. И я уверен, что со временем эти хорошие квалификации и имеющийся потенциал начнут превращаться в реальные результаты.

Сейчас важно сконцентрироваться на тех областях, в которых нам ещё нужно прибавить, чтобы эти результаты начали приходить. Если посмотреть на ситуацию шире, то сейчас всего лишь восьмая гонка сезона из двадцати двух. Кроме того, это фактически начало жизни нашей команды. С нашим уровнем скорости мы обязаны научиться превращать его в очки.

Барселона стала хорошим примером. Очки были вполне достижимы. Но на самом деле мы мало что могли сделать, чтобы изменить исход событий», — приводит слова Макниша издание GPblog.

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