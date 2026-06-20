«Астон Мартин» может представить масштабные обновления уже в Венгрии — источник

Масштабный пакет обновлений «Астон Мартин» может дебютировать на Гран-при Венгрии. Также новая версия должна помочь коллективу бороться за очки. Об этом сообщает итальянская редакция Motorsport.

По информации источника, на базе команды в Сильверстоуне сейчас сосредоточены практически все усилия на подготовке к этапу на «Хунгароринге». Изначально обновлённая версия болида AMR26 должна была дебютировать в Спа, однако в коллективе всё больше склоняются к тому, чтобы представить её уже в Венгрии.

Как отмечает источник, речь идёт о серьёзно переработанной версии машины. По имеющейся информации, от нынешнего варианта AMR26 без изменений останется лишь передняя подвеска.

Дополнительные надежды в команде связывают и с работой над силовой установкой. Благодаря механизму ADUO компания «Хонда» рассчитывает существенно сократить отставание от конкурентов по мощности и может одновременно использовать сразу два разрешённых обновления.

В «Астон Мартин» рассчитывают, что новый пакет позволит команде покинуть конец пелотона и начать регулярную борьбу за очки.