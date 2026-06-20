Эксперт считает, что у «Феррари» и Хэмилтона появился реальный шанс на титул

Британская журналистка канала Sky Sports Рейчел Брукс считает, что после победы Льюиса Хэмилтона на Гран-при Барселоны и получения права на доработку двигателя «Феррари» стала одним из претендентов на чемпионские титулы нынешнего сезона.

«Теперь у «Феррари» действительно есть шанс. Они получили две дополнительные возможности для модернизации двигателя, потому что их силовая установка заметно уступает лучшей в чемпионате, которой сейчас считается двигатель «Ред Булл».

У них есть две возможности сократить это отставание. При этом сейчас в паддоке практически все сходятся во мнении, что «Феррари» обладает лучшим шасси и лучшей аэродинамикой. В поворотах они просто недосягаемы для соперников. Если им удастся прибавить на прямых, если они получат ту дополнительную мощность, которой сейчас не хватает, тогда их будет невозможно остановить.

У Льюиса действительно есть шанс выиграть восьмой чемпионский титул и первый титул в составе «Феррари».

«Мерседес» тоже получил возможность доработать свою силовую установку, поскольку, согласно последним данным ФИА, команда не является самой быстрой. «Макларен» использует двигатель «Мерседес», а в вопросах развития машины эта команда является настоящим мастером своего дела.

Нас ждёт невероятная вторая часть чемпионата. Остаток сезона будет просто потрясающим. Но прямо сейчас все почести, вся похвала и всё признание должны достаться Льюису. И совершенно заслуженно», — сказала Брукс в видео на своей странице в социальной сети TikTok.