Окон назвал напарника, с кем у него были лучшие отношения за всю карьеру

Пилот «Хааса» Эстебан Окон признался, что у него сложились отличные отношения с текущим напарником Оливером Берманом.

«Да, мне очень нравится выступать с ним в одной команде. Наверное, это напарник, с которым я лажу лучше всего за всю карьеру. Мне действительно нравится проводить с ним время во время различных мероприятий вне трассы, связанных с маркетингом. Мы много времени проводим вместе, и это очень здорово. За пределами трассы он очень весёлый человек, и это приятно.

А когда мы находимся в инженерном офисе, он очень серьёзно относится к своей работе и полностью сосредоточен на профессиональной стороне дела. Конечно, он очень быстрый гонщик. И здорово, что мы можем подталкивать друг друга к прогрессу. Очень хорошо, что между обеими сторонами гаража сложилась такая отличная атмосфера. Надеюсь, так будет продолжаться и дальше», — сказал Окон в интервью Motorsport Week.

Ранее Окон был напарником таких гонщиков, как Серхио Перес, Даниэль Риккардо, Фернандо Алонсо и Пьер Гасли.