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Смедли: всё, что я читаю или слышу, сводится к одному: в «Феррари» обожают Хэмилтона

Смедли: всё, что я читаю или слышу, сводится к одному: в «Феррари» обожают Хэмилтона
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Бывший инженер Формулы-1 Роб Смедли оценил отношение к пилотам команды «Феррари» Льюису Хэмилтону и Шарлю Леклеру.

«Нельзя говорить, что Льюис будет уничтожать его каждый уикенд. Это было бы просто нелепо. Но если посмотреть на баланс сил между двумя гонщиками…

А ведь сейчас мы видим Льюиса, который постепенно объединяет команду вокруг себя. Всё, что я читаю в итальянских газетах или слышу от своих друзей в «Феррари», сводится к одному: они его обожают. Они буквально возносят его на пьедестал. И он становится всё лучше и лучше

Сейчас этот баланс сил выглядит для Шарля не слишком приятно. За последние несколько гонок Льюис заметно впереди него. Но ближе к концу сезона борьба станет гораздо более равной. Хотя мне всё равно кажется, что Льюис в итоге окажется впереди», — заявил Смедли в подкасте High Performance Racing.

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