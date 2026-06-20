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Чемпион Ф-1 Хэмилтон призвал английских болельщиков не спешить с песней It’s Coming Home

Чемпион Ф-1 Хэмилтон призвал английских болельщиков не спешить с песней It’s Coming Home
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Семикратный чемпион мира Формулы-1 Льюис Хэмилтон обратился к болельщикам сборной Англии по футболу и призвал их не торопиться с исполнением знаменитой песни It’s Coming Home во время чемпионата мира.

«У меня нет прогноза. Честно говоря, я не настолько пристально слежу за футболом. Меня больше интересуют MotoGP и NFL. Но время от времени я обязательно буду смотреть матчи и всегда внимательно следить за выступлениями Англии.

Я лишь надеюсь, что мы не начнём петь It’s Coming Home слишком рано, потому что именно это мы обычно и делаем. Петь её нужно тогда, когда мы уже выиграли, а не до этого. Это отличная песня, но, господи!» — приводит слова Хэмилтона портал GPblog.

Английская команда начала турнир с победы над Хорватией со счётом 4:2. После матча болельщики на трибунах в Техасе активно исполняли песню, празднуя успешный старт сборной.

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