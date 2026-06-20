Лидер чемпионата MotoGP Бедзекки ударил маршала после схода на спринте ГП Чехии

Лидер чемпионата MotoGP Марко Бедзекки ударил маршала после схода на девятом круге спринтерской гонки Гран-при Чехии.

После падения итальянский гонщик не спешил направляться к своему мотоциклу, но потом резко побежал, чтобы отключить двигатель и избежать возможных повреждений. В этот момент один из маршалов, пытавшихся убрать технику с трассы, случайно повернул ручку газа, из-за чего двигатель начал набирать обороты.

Фото: Кадр из видео

На видео с разных ракурсов было видно, что Бедзекки сначала оттолкнул маршала, пытаясь добраться до мотоцикла. Затем между ними произошёл конфликт. После этого итальянец нанёс ему удар по лицу.

Бедзекки лидирует в личном зачёте MotoGP, на его счету 173 очка.