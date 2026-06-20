Лидер чемпионата MotoGP Бедзекки ударил маршала после схода на спринте ГП Чехии
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Лидер чемпионата MotoGP Марко Бедзекки ударил маршала после схода на девятом круге спринтерской гонки Гран-при Чехии.
MotoGP 2026. Этап 10, Брно, Чехия
Гран-при Чехии. Спринт
20 июня 2026, суббота. 16:00 МСК
Окончено
1
Франческо Баньяя
Ducati
18:55.527
2
Аи Огура
Aprilia
+0.241
3
Марк Маркес
Ducati
+0.794
После падения итальянский гонщик не спешил направляться к своему мотоциклу, но потом резко побежал, чтобы отключить двигатель и избежать возможных повреждений. В этот момент один из маршалов, пытавшихся убрать технику с трассы, случайно повернул ручку газа, из-за чего двигатель начал набирать обороты.
Фото: Кадр из видео
На видео с разных ракурсов было видно, что Бедзекки сначала оттолкнул маршала, пытаясь добраться до мотоцикла. Затем между ними произошёл конфликт. После этого итальянец нанёс ему удар по лицу.
Бедзекки лидирует в личном зачёте MotoGP, на его счету 173 очка.
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