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Марко Бедзекки отстранили от участия в Гран-при Чехии за удар маршала

Марко Бедзекки отстранили от участия в Гран-при Чехии за удар маршала
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Лидер чемпионата MotoGP Марко Бедзекки был отстранен до конца Гран-при Чехии после инцидента с маршалом во время спринтерской гонки.

«20 июня 2026 года в 16:07:41 во время спринтерской гонки Гран-при Чехии MotoGP после падения вы толкнули и ударили маршалов трассы, которые пытались эвакуировать ваш мотоцикл.

Данные действия наносят ущерб интересам спорта. По вышеуказанным причинам Коллегия стюардов MotoGP ФИМ налагает на вас отстранение от участия в Гран-при Чехии», — сообщается в официальном решении стюардов.

Бедзекки сохраняет право на подачу апелляции. Согласно регламенту, заявление должно быть подано в течение 60 минут после получения решения и сопровождаться гарантийным взносом в размере € 1320. По сообщениям инсайдеров, руководство «Априльи» направлялось в здание стюардов с папками документов.

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