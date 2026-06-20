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«У Ферстаппена было бы преимущество над Норрисом». Фиттипальди — о пилотах в одной команде

«У Ферстаппена было бы преимущество над Норрисом». Фиттипальди — о пилотах в одной команде
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Двукратный чемпион мира Формулы-1 Эмерсон Фиттипальди считает, что Макс Ферстаппен («Ред Булл») имел бы небольшое преимущество над Ландо Норрисом («Макларен»), если бы оба гонщика выступали за одну команду.

«Кто лучший гонщик? Макс. Несмотря на то что сейчас у него не лучшая машина, он всё равно находится среди лидеров. Он великолепный гонщик. Когда гаснут огни стартового светофора, вся ерунда заканчивается. Но Ландо очень хорош, Пиастри невероятно талантлив, а Льюис Хэмилтон по-прежнему очень силён.

Если бы они выступали в одной команде? Было бы очень непросто. Но мне кажется, что у Макса всё же было бы небольшое преимущество [над Ландо]. Хотя наблюдать за этим было бы очень интересно», — приводит слова Фиттипальди портал GPblog.

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