Редкий сход в Формуле-1 повторился спустя неделю в Формуле-E

Во время седьмого этапа Формулы-Е в сезоне-2026 Санья Е-при с дистанции сошёл пилот «Махиндры» Эдоардо Мортара. Команда раскрыла, что причиной стал обломок, попавший в аварийную петлю на машине. По похожей причине сошёл пилот Формулы-1 Нико Хюлькенберг («Ауди»).

Фото: Пресс-служба «Махиндры»

В результате попадания автомобиль Мортары полностью отключился, а гонщик был вынужден завершить борьбу. Кроме того, на машине самопроизвольно сработала система пожаротушения.

Ситуация оказалась удивительно похожей на ту, что произошла с Хюлькенбергом на Гран-при Барселоны. Тогда камень, поднятый в воздух машиной Лиама Лоусона, попал в аварийную кнопку на боковой части болида «Ауди», которая выполняет функцию выключателя силовой установки.

«Возможно, это самое невезучее срабатывание аварийного выключателя в истории — его активировал обломок. Почему-то эта история кажется очень знакомой.

Нико Хюлькенберг, мы тебя понимаем», – отреагировали в «Махиндре» на своей странице в социальной сети Х.