«Были бы более чем глупы». Мекис — о недовольстве Зака Брауна альянсом «Ред Булл» и «РБ»

Руководитель команды Формулы-1 Лоран Мекис («Ред Булл») высказался о недовольстве директора «Макларена» Зака Брауна альянсами команд в серии.

«Смотрите, мы поддерживаем наличие 11 независимых команд, которые справедливо соревнуются на трассе, и это в первую очередь вопрос изменений регламента, чтобы гарантировать такое. Неважно, находятся ли они в совместном владении, используют ли они одну и ту же силовую установку, одну и ту же коробку передач или одну и ту же подвеску. Мы все должны выступать независимо.

Существуют чрезвычайно точные и подробные правила о переходе персонала и минимальном сроке «отпуска по уходом за садом» между одной командой и другой. Мы не только, очевидно, соблюдаем правила ФИА, но и установили для себя более высокий срок, чтобы гарантировать, что мы не попадём в подобные обсуждения. Очевидно, этого недостаточно, поэтому мы поддерживаем это.

Что касается названного Заком [Брауном] обгона [между Лоусоном и Ферстаппеном], я бы хотел, чтобы вы, ребята, посмотрели на все взаимодействия на трассе между «Рейсинг Буллз» и «Ред Булл» с начала года. У вас будет куча примеров, потому что, к сожалению, наша машина была не очень конкурентоспособна в начале года. Наш анализ говорит нам, что у «Рейсинг Буллз» самая сложная машина в середине пелотона для нас, чтобы пройти. Так что мы, безусловно, были бы более чем глупы, зная всё внимание в мире, которое уделяется этой теме, чтобы думать о том, чтобы попросить пропустить нас, что не будет совместимо со спортивными правилами», — приводит слова Мекиса RacingNews365.