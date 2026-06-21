«Преодолеть эту «матрицу». Льюис Хэмилтон — о борьбе с критикой в сезоне-2025

Семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон, выступающий за команду «Феррари», рассказал, как справился с критикой из-за слабых выступлений в 2025 году.

«Ну, я всего лишь человек. Так что бывают моменты, когда я вижу какую-то критику, и, конечно, бывают моменты, когда я позволял этому задеть меня и засесть глубоко внутри. Но затем я проделал большую работу, чтобы преодолеть эту «матрицу». Я упоминал это в прошлом году: я проводил много времени с семьёй, много времени с друзьями, настоящими людьми, которые знают меня, которые никогда не сомневались во мне, которые были и остаются со мной всю мою жизнь.

А затем я просто нашёл свою миссию, начиная с Рождества. Я думаю, что вещь, в которой я теперь точно убеждён — никогда не сомневаться в себе. Ты должен продолжать верить в себя в глубине души. Это те вещи, которые мне удалось заново внедрить в своё сознание. Я перестроил свой разум до этой точки, чтобы вернуть себя туда, где я был», — приводит слова Хэмилтона RacingNews365.