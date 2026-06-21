Отстранённый от гонки MotoGP в Чехии за удар маршала Бедзекки сделал заявление
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27-летний итальянский мотогонщик и лидер сезона-2026 Марко Бедзекки, выступающий за «Априлью» в MotoGP, обратился с заявлением после того, как получил отстранение от воскресной гонки Гран-при Чехии за удар маршала в субботнем спринте.
MotoGP 2026. Этап 10, Брно, Чехия
Гран-при Чехии. Спринт
20 июня 2026, суббота. 16:00 МСК
Окончено
1
Франческо Баньяя
Ducati
18:55.527
2
Аи Огура
Aprilia
+0.241
3
Марк Маркес
Ducati
+0.794
«Я хотел бы извиниться перед всем сообществом MotoGP за своё поведение по отношению к маршалу на трассе. Мне также жаль, потому что я знаю, сколько усилий и жертв приносят маршалы, чтобы обеспечить нашу безопасность. Такое поведение не должно иметь места, и ему нет оправдания. Я приношу извинения всем, команде «Априлья» и всем моим болельщикам», — приводит слова Бедзекки пресс-служба MotoGP.
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