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Бриаторе — об Алонсо в «Альпин»: единственный возможный переход — Ферстаппен в «Мерседес»

Бриаторе — об Алонсо в «Альпин»: единственный возможный переход — Ферстаппен в «Мерседес»
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Исполнительный советник «Альпин» Флавио Бриаторе отреагировал на слухи о возможном возвращении Фернандо Алонсо («Астон Мартин») во французский коллектив.

«К сожалению, у Фернандо в этом году нет конкурентоспособной машины, но когда он видит проблеск возможности, он её использует. Фернандо — феномен, как и Хэмилтон. Я думаю, оба хороши для Формулы-1; они сами по себе бренды.

Я думаю, в конечном счёте на рынке пилотов ничего не произойдёт. Единственный возможный переход — это Ферстаппен в «Мерседес».

Мы довольны нашими гонщиками. Посмотрим, что будет в будущем. В конце концов, моя работа — понять, чего мы можем достичь с имеющимися у нас пилотами, и, если необходимо, внести изменения. Мы будем оценивать возможности. Это рыночная реальность, которая касается всей компании», — приводит слова Бриаторе F1oversteer.

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