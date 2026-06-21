«Тот обгон стал ключевым». Расселл — о борьбе с Боттасом за место в «Мерседесе»

Британский гонщик Формулы-1 Джордж Расселл («Мерседес») высказался о своём приходе в немецкий коллектив из «Уильямса».

«Если бы кто-то смотрел только мои последние гонки в Формуле-1, а затем ему сказали бы посмотреть ту гонку в Бахрейне [в 2020-м], он бы подумал, что у меня самое плохое везение в мире! Но я думаю, что тот обгон стал ключевым для моего будущего в «Мерседесе». Хотя это не преподносилось как противостояние Валттери [Боттаса] и меня, все знали, что я стремлюсь занять его место. Когда я увидел возможность обогнать его с внешней стороны, я воспользовался ею.

В то время это было потрясающе, но это была гонка, в которой мы могли бы комфортно стоять на верхней ступени подиума. Мы лидировали всю гонку до машины безопасности, неправильные шины, прокол… отсюда и эмоции после. Это была моя 37-я гонка в Формуле-1 и, очевидно, моя первая за «Мерседес». Это были очень смешанные эмоции, потому что я знал, на что способен, я всегда верил в себя и всегда чувствовал, что когда у меня будет машина, я смогу показать результат.

Я сел в эту машину, лидировал всю гонку, мог выиграть гонку, но, как всё обернулось, это дало мне возможность пробиваться через пелотон, провести ту дуэль с Валттери, и именно это привело меня к тому, что я стою здесь сегодня. Всё не случайно!» — приводит слова Расселла RacingNews365.