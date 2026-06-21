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Бриаторе положительно отозвался о Пьере Гасли

Бриаторе положительно отозвался о Пьере Гасли
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Исполнительный советник «Альпин» Флавио Бриаторе высказался о французском гонщике коллектива Формулы-1 Пьере Гасли.

«Пьер — ещё один сюрприз. Узнав его, я начал очень ценить его. Он парень, который проявляет необыкновенную самоотдачу», — приводит слова Бриаторе издание F1oversteer.

Гасли выступает за «Альпин» с 2023 года, куда перешёл из команды «Альфа Таури». На его счету во французской команде три подиума, последний из которых он взял на Гран-при Монако — 2026, где финишировал третьим, но затем потерял сразу несколько позиций из-за двух пятисекундных штрафов. Позже ФИА вернула ему подиум после аппеляции команды.

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