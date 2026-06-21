Марк Маркес победил на ГП Чехии MotoGP, Огура — второй, Баньяя — третий

В воскресенье, 21 июня, на автодроме в Брно состоялась основная гонка 10-го этапа MotoGP в сезоне-2026. Победу одержал многократный чемпион серии Марк Маркес («Дукати»). Вторым финишировал японский гонщик «Априльи» Аи Огура. Третий — двукратный чемпион серии из Италии Франческо Баньяя («Дукати»).
Лидер сезона Марко Бедзекки из «Априльи» был отстранён от основной гонки за удар маршала в спринтерской субботней гонке после своего падения в заезде.
MotoGP. 10-й этап. Гран-при Чехии. Основная гонка (топ-10):
1. Марк Маркес («Дукати») — 21 круг.
2. Аи Огура («Априлья») +0.421.
3. Франческо Баньяя («Дукати») +2.255.
4. Фабио Ди Джаннантонио («Дукати») +2.424.
5. Жоан Мир («Хонда») +12.810.
6. Фермин Альдегер («Дукати») +14.874.
7. Рауль Фернандес («Априлья») +18.657.
8. Лука Марини («Хонда») +21.265.
9. Хорхе Мартин («Априлья») +21.401.
10. Энеа Бастьянини («КТМ») +22.273.
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