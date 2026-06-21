Марк Маркес победил на ГП Чехии MotoGP, Огура — второй, Баньяя — третий

В воскресенье, 21 июня, на автодроме в Брно состоялась основная гонка 10-го этапа MotoGP в сезоне-2026. Победу одержал многократный чемпион серии Марк Маркес («Дукати»). Вторым финишировал японский гонщик «Априльи» Аи Огура. Третий — двукратный чемпион серии из Италии Франческо Баньяя («Дукати»).

Лидер сезона Марко Бедзекки из «Априльи» был отстранён от основной гонки за удар маршала в спринтерской субботней гонке после своего падения в заезде.

MotoGP. 10-й этап. Гран-при Чехии. Основная гонка (топ-10):

1. Марк Маркес («Дукати») — 21 круг.

2. Аи Огура («Априлья») +0.421.

3. Франческо Баньяя («Дукати») +2.255.

4. Фабио Ди Джаннантонио («Дукати») +2.424.

5. Жоан Мир («Хонда») +12.810.

6. Фермин Альдегер («Дукати») +14.874.

7. Рауль Фернандес («Априлья») +18.657.

8. Лука Марини («Хонда») +21.265.

9. Хорхе Мартин («Априлья») +21.401.

10. Энеа Бастьянини («КТМ») +22.273.