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MotoGP — Гран-при Чехии — основная гонка — результаты

Марк Маркес победил на ГП Чехии MotoGP, Огура — второй, Баньяя — третий
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В воскресенье, 21 июня, на автодроме в Брно состоялась основная гонка 10-го этапа MotoGP в сезоне-2026. Победу одержал многократный чемпион серии Марк Маркес («Дукати»). Вторым финишировал японский гонщик «Априльи» Аи Огура. Третий — двукратный чемпион серии из Италии Франческо Баньяя («Дукати»).

Лидер сезона Марко Бедзекки из «Априльи» был отстранён от основной гонки за удар маршала в спринтерской субботней гонке после своего падения в заезде.

MotoGP 2026. Этап 10, Брно, Чехия
Гран-при Чехии. Гонка
21 июня 2026, воскресенье. 15:00 МСК
Окончено
1
Марк Маркес
Ducati
39:51.297
2
Аи Огура
Aprilia
+0.421
3
Франческо Баньяя
Ducati
+2.255

MotoGP. 10-й этап. Гран-при Чехии. Основная гонка (топ-10):

1. Марк Маркес («Дукати») — 21 круг.
2. Аи Огура («Априлья») +0.421.
3. Франческо Баньяя («Дукати») +2.255.
4. Фабио Ди Джаннантонио («Дукати») +2.424.
5. Жоан Мир («Хонда») +12.810.
6. Фермин Альдегер («Дукати») +14.874.
7. Рауль Фернандес («Априлья») +18.657.
8. Лука Марини («Хонда») +21.265.
9. Хорхе Мартин («Априлья») +21.401.
10. Энеа Бастьянини («КТМ») +22.273.

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