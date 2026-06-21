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Алонсо — о Ньюи: он уже думает о следующих обновлениях

Алонсо — о Ньюи: он уже думает о следующих обновлениях
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Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо рассказал, что команда регулярно взаимодействует с легендарным конструктором Эдрианом Ньюи, который уже сейчас работает над будущими пакетами обновлений.

«Общаемся с ним каждую неделю, так что нельзя сказать, что мы не в курсе того, чем он занимается. Когда он приезжает на трассу, очень тщательно изучает обратную связь от пилотов и пытается понять, что именно происходит в каждом повороте.

Мне кажется, он постоянно смотрит вперёд. Размышляет, что принесёт следующий пакет обновлений и как с его помощью можно решить конкретные проблемы, с которыми мы сталкиваемся. Причём речь идёт не только о нынешних трудностях. Он уже думает о пакете обновлений для Сингапура, о том, что можно сделать для следующей городской трассы и подобных вещах.

С нами работает лучший специалист. Поэтому чем больше времени мы проводим с ним на трассе, тем лучше для нас», — приводит слова Алонсо портал RacingNews365.

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