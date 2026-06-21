Антонелли: в этом году я пока не подвергал себя сомнениям

Пилот «Мерседеса» Кими Антонелли рассказал, что по сравнению с прошлым сезоном стал гораздо увереннее в себе и больше не сталкивается с теми психологическими трудностями, которые мешали ему ранее.

«Если честно, в прошлом году это действительно было серьёзной проблемой. Я очень часто сомневался в себе, особенно в тот сложный период по ходу европейской части сезона. Но этот год складывается совершенно иначе. За один сезон в Формуле-1 сильно взрослеешь не только как гонщик, но и как человек.

Думаю, именно благодаря тем трудностям прошлого года лучше узнал самого себя. Поэтому, как бы тяжело ни было в тот момент, сейчас я даже благодарен, что через это прошёл. Это помогло мне сильно вырасти и многому научило меня о самом себе.

Думаю, в этом году я пока не подвергал себя сомнениям и не задавался этим вопросом. Однако остаются другие вопросы, на которые мне ещё предстоит найти ответы. Насколько далеко я могу продвинуться за короткий промежуток времени? Насколько сильнее ещё могу себя подталкивать? Насколько сильно я способен прибавить? И насколько велик мой потенциал?

Так что вопросов по-прежнему остаётся много. И потребуется ещё некоторое время, чтобы получить на них ответы», — приводит слова Антонелли RacingNews365.