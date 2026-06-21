Ферстаппен дал совет Антонелли после впечатляющего начала сезона

Четырёхкратный чемпион мира Макс Ферстаппен высоко оценил выступления пилота «Мерседес» Кими Антонелли в нынешнем сезоне и дал молодому пилоту совет на будущее.

«В целом, если учитывать его возраст, то то, что он сейчас делает, и то, как ему удаётся находить стабильность в результатах, производит очень сильное впечатление. Особенно если вспомнить, что он показал в Монако. В таком возрасте там очень непросто, особенно в квалификации, когда давление огромно и нужно выдавать такие круги. Поэтому я просто рад за него.

Конечно, он очень талантлив. Я это знал и раньше. Было видно, что он способен на такое. Разумеется, в дебютном сезоне невозможно избежать ошибок. Но главное — то, как ты извлекаешь из них уроки. И мне кажется, что он справляется с этим очень хорошо. Очень приятно и впечатляюще наблюдать за тем, что он показывает сейчас, и за тем, что его ещё ждёт впереди.

Важно оставаться самим собой и не смотреть на других, не пытаться быть похожим на кого-то ещё. Просто будь собой. Он это понимает и должен продолжать делать всё по-своему. Потому что именно так ты растёшь и развиваешься — когда идёшь собственным путём», — приводит слова Ферстаппена портал GPblog.