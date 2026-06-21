Клэр Уильямс сравнила противостояние Хэмилтона и Леклера с дуэлью Льюиса с Росбергом

Бывший руководитель команды «Уильямс» Клэр Уильямс считает, что борьба между Льюисом Хэмилтоном и Шарлем Леклером в составе «Феррари» может во многом напомнить противостояние Хэмилтона и Нико Росберга времён «Мерседеса».

«Кто победит в битве Хэмилтона и Леклера? Пока ещё слишком рано об этом говорить. В конечном счёте всё, вероятно, сведётся к вопросу характера.

Это немного напоминает историю Льюиса и Нико Росберга. Льюис полностью доминировал над ним. И мы все знаем, через что Нико пришлось пройти с психологической точки зрения, чтобы выиграть свой чемпионский титул.

Возможно, для Шарля всё будет так же. Есть ли у него та зрелость и та психологическая устойчивость, которые позволят ему навязать борьбу Льюису? Потому что Льюис очень зрелый гонщик. И тот жизненный и гоночный опыт, который у него есть, вполне может помочь ему выиграть эту дуэль», — приводит слова Уильямс PlanetF1.