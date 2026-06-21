Сериал от Netflix про женскую серию F1 Academy был отменён — PrimeTimer

Сериал про женскую гоночную серию F1 Academy, который снимала американская компания Netflix, был отменён. Об этом сообщает портал PrimeTimer.

Премьера первого и единственного сезона документального сериала состоялась в 2025 году. Проект был создан по аналогии с популярным шоу Drive to Survive и рассказывал о борьбе гонщиц в сезоне-2024. При этом сама F1 Academy продолжает развиваться. В нынешнем сезоне прошло две гонки из шести запланированных. Лидером в чемпионате является британка Алиша Палмовски с 75 очками после двух побед и одного подиума.

Руководитель F1 Academy Сьюзи Вольф также являлась исполнительным продюсером сериала.