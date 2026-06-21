Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Сериал от Netflix про женскую серию F1 Academy был отменён — PrimeTimer

Сериал от Netflix про женскую серию F1 Academy был отменён — PrimeTimer
Комментарии

Сериал про женскую гоночную серию F1 Academy, который снимала американская компания Netflix, был отменён. Об этом сообщает портал PrimeTimer.

Премьера первого и единственного сезона документального сериала состоялась в 2025 году. Проект был создан по аналогии с популярным шоу Drive to Survive и рассказывал о борьбе гонщиц в сезоне-2024. При этом сама F1 Academy продолжает развиваться. В нынешнем сезоне прошло две гонки из шести запланированных. Лидером в чемпионате является британка Алиша Палмовски с 75 очками после двух побед и одного подиума.

Руководитель F1 Academy Сьюзи Вольф также являлась исполнительным продюсером сериала.

Читать далее:
Это не последняя победа Хэмилтона, а Расселл больше проиграл, чем выиграл. Итоги Барселоны
Это не последняя победа Хэмилтона, а Расселл больше проиграл, чем выиграл. Итоги Барселоны
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android