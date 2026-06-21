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Умер бывший пилот Формулы-1 Гай Эдвардс, участвовавший в спасении Ники Лауды

Умер бывший пилот Формулы-1 Гай Эдвардс, участвовавший в спасении Ники Лауды
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В возрасте 83 лет скончался бывший пилот Формулы-1 Гай Эдвардс, принимавший участие в спасении трёхкратного чемпиона мира Ники Лауды после его тяжёлой аварии на Гран-при Германии 1976 года.

Эдвардс выступал в Формуле-1 с 1974 по 1977 год. За это время британец провёл 17 Гран-при в составе команд «Эмбасси Хилл», «Хескет» и BRM. Лучшим результатом гонщика стало седьмое место на Гран-при Швеции в дебютном сезоне.

Наиболее известным эпизодом в карьере Эдвардса стало его участие в спасении Лауды после аварии на «Нюрбургринге». После столкновения «Феррари» австрийца загорелась и осталась на трассе. Эдвардс вместе с Артуро Мерцарио, Бреттом Лангером и Харальдом Эртлем одним из первых прибыл к месту происшествия и помог вытащить Лауду из охваченного огнём болида.

За проявленное мужество британец был награждён Медалью королевы за отвагу.

После завершения гоночной карьеры Эдвардс занимался привлечением спонсоров для автоспортивных команд и работал в этой сфере на протяжении многих лет.

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