«Феррари» и «Макларен» могут побороться за место в «Хаасе» для своих юниоров — источник

Команда «Хаас» рассматривает сразу нескольких молодых пилотов в качестве кандидатов на место Эстебана Окона в составе на сезон-2027. Ими являются воспитанник академии «Макларена» Леонардо Форнароли и юниор «Феррари» Рафаэль Камара, сообщает японское издание Auto sport Web.

На этой неделе Форнароли провёл сразу две тестовые программы. В понедельник после Гран-при Испании итальянец работал в Монце за рулём «Макларена» MCL60 образца 2023 года в рамках программы TPC. За полдня он проехал 36 кругов, выполняя короткие серии заездов с небольшим количеством топлива.

Уже в среду Форнароли принял участие в тестах «Хааса» в Хересе. Для него это был первый опыт работы с другой командой Формулы-1, первое знакомство с силовой установкой «Феррари», а также первая возможность взаимодействовать с инженерами и механиками другого коллектива.

Сообщается, что руководитель «Хааса» Аяо Комацу уже начал формировать планы на сезон-2027, а тесты Форнароли позволили команде получить дополнительную информацию о возможностях итальянца.

Однако Форнароли является не единственным кандидатом. По данным источника, «Хаас» также внимательно следит за Рафаэлем Камарой. Бразилец выиграл чемпионат Формулы-3 в 2025 году, а в нынешнем сезоне Формулы-2 входит в число претендентов на титул. Недавно он одержал победу в основной гонке этапа в Барселоне.

Ожидается, что Льюис Хэмилтон останется пилотом «Феррари» и после 2026 года, а Оливер Берман продолжит выступать за «Хаас». В таком случае именно второе место в составе американской команды может стать предметом интереса со стороны двух ведущих академий Формулы-1.