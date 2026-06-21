Эксперт: «Ред Булл», возможно, только что нашёл своего следующего Макса Ферстаппена

Эксперт The Race и бывший технический директор Гэри Андерсон считает, что «Ред Булл» уже сейчас располагает кандидатом на замену Максу Ферстаппену в случае ухода нидерландца в виде юниора Арвида Линдблада.

«Ред Булл», возможно, только что нашёл своего следующего Макса Ферстаппена. То, что я видел от Арвида Линдблада в 2026 году, до сих пор было очень впечатляющим, хоть это только и начало его карьеры. Иногда даже приходится напоминать себе, что ему всего 18 лет и это его первый сезон.

У него бескомпромиссный подход. Да, он быстрый, но именно такой менталитет нужен, если ты хочешь стать чем-то большим, чем просто хорошим пилотом Формулы-1.

Есть определённые параллели с тем, как Ферстаппен дебютировал за «Торо Россо» в 2015 году и сразу продемонстрировал серьёзный потенциал.

Конечно, сейчас Арвид ещё очень далёк от уровня Макса. За его плечами всего семь гонок. Нужно время, чтобы повзрослеть, но я не удивлюсь, если по ходу сезона он сделает ещё один серьёзный шаг вперёд.

«Ред Булл» должна быть очень осторожна с ним и дать ему возможность развиваться, но в то же время относиться к нему как к перспективному гонщику очень серьёзно. Я бы не стал сразу брать его в основную команду только потому, что он показал проблески потенциала, но цель должна заключаться в том, чтобы подготовить его к этому, чтобы «Ред Булл» могла повысить его в классе, когда тот будет готов.

Мы постоянно слышим слухи о будущем Ферстаппена, и команде нужно готовить пилота, который будет готов занять его место, если это понадобится. Именно здесь в игру вступает Линдблад.

Поэтому его нужно оставить в «Рейсинг Буллз», дать ему возможность повзрослеть, набраться опыта и научиться превращать скорость в стабильные результаты. Но если Ферстаппен действительно уйдёт, «Ред Булл» не должен паниковать.

Судя по тому, что уже показал Линдблад, решение проблемы потери четырёхкратного чемпиона мира может находиться внутри собственной молодёжной программы команды», — написал Андерсон в своей колонке.