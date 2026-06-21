«Я просто выполнял свою работу». Маршал — об инциденте с Бедзекки

Маршал, пострадавший во время инцидента с лидером чемпионата MotoGP Марко Бедзекки на спринте Гран-при Чехии, прокомментировал произошедшее.

«Да, со мной всё в порядке. В тот момент я, конечно, был немного шокирован. А вечером, когда видео разлетелось повсюду и его увидели болельщики, фактически весь мир, мне было очень тяжело, потому что для меня это совершенно новый опыт.

Он был очень напряжён и раздражён, могу понять эту ситуацию. Он упал, а я просто выполнял свою работу. Я подошёл к мотоциклу и поднял его. Выжал сцепление и попытался удержать его, потому что двигатель всё ещё работал. Затем мотоцикл начал катиться, и я хотел снова поставить его на землю, но в этот момент двигатель резко набрал обороты.

Вероятно, он подумал, что я сделал это специально. Но это был чистой воды несчастный случай. А потом все увидели, что произошло дальше.

Да, я видел его извинения. И он только что лично подошёл ко мне и извинился. Так что я его понимаю его эмоции и желаю ему удачи», — сказал маршал в видео для аккаунта TNT Sports Bikes в социальной сети Х.