Лундгор выиграл Гран-при «Роуд Америки» IndyCar, борьба за подиум завершилась аварией

Пилот команды Arrow McLaren Кристиан Лундгор выиграл Гран-при «Роуд Америки» — 10-й этап сезона IndyCar, который прошёл на знаменитом автодроме в Элкхарт-Лейке, штат Висконсин. Для Лундгора эта победа стала третьей в карьере и второй в текущем сезоне — ранее датчанин первенствовал в гонке на дорожной версии трассы в Индианаполисе.

Поворотным эпизодом гонки стал сход Кристиана Расмуссена в конце 29-го круга, когда жёлтые флаги прервали волну вторых пит-стопов. Лидировавшие в гонке Феликс Розенквист и Алекс Палоу к этому моменту ещё не побывали в боксах, а инициатива перешла к гонщикам, которые успели дозаправиться до закрытия пит-лейна.

В этот момент пелотон возглавил Маркус Армстронг, побывавший в боксах за круг до схода Расмуссена. На протяжении двух отрезков Армстронг опережал Малукаса и шёл к первой победе в IndyCar, однако за три круга до финиша на машине новозеландца возникли технические проблемы. Маркус потерял темп и остановился на обочине.

Со сходом Армстронга вперёд вышел Лундгор, который на старте из-за столкновения с соперником на старте откатился в конец пелотона, но смог отыграться, позднее всех совершил финальный пит-стоп и на более свежей резине уехал от соперников после рестарта за один круг до финиша. Вторым линию финиша пересёк Дэвид Малукас, а третьим после столкновения Уилла Пауэра и Грэма Рэйхола стал Киффин Симпсон.

Права на видео принадлежат IndyCar. Полностью посмотреть ролик вы можете на YouTube-канале INDYCAR On FOX.

На рестарте Пауэр занимал третью позицию, однако пропустил Рэйхола и шёл позади Грэма. Уилл готовил контратаку с внешней части трассы, но в этот момент Грэм сместился прямо на его машину, и произошло столкновение. Рэйхол в итоге вылетел в гравий и не доехал до финиша, а Пауэр откатился на пятую строчку, пропустив не только Симпсона, но и Палоу.

Экс-пилот Формулы-1 Александер Росси финишировал на шестой позиции, Маркус Эрикссон расположился на 14-м месте, Ромен Грожан, у которого после первого пит-стопа оторвалось плохо прикрученное заднее левое колесо, закончил гонку 16-м, а Мик Шумахер классифицирован 18-м.

IndyCar. Гран-при «Роуд Америки» (топ-10):

1. Кристиан Лундгор (Arrow McLaren) — 55 кругов.

2. Дэвид Малукас (Team Penske) +0.6 сек.

3. Киффин Симпсон (Chip Ganassi Racing) +2.3.

4. Алекс Палоу (Chip Ganassi Racing) +2.9.

5. Уилл Пауэр (Andretti Global) +4.2.

6. Александер Росси (Ed Carpenter Racing) +4.5.

7. Скотт Макглоклин (Team Penske) +4.6.

8. Феликс Розенквист (Meyer Shank Racing) +5.4.

9. Джозеф Ньюгарден (Team Penske) +6.7.

10. Сантино Ферруччи (AJ Foyt Enterprises) +7.4.

…14. Маркус Эрикссон (Andretti Global) +10.0.

…16. Ромен Грожан (Dale Coyne Racing) +11.6.

…18. Мик Шумахер (Rahal Letterman Lanigan Racing) +12.3.

Алекс Палоу, несмотря на второй подряд финиш за пределами топ-3, увеличил своё преимущество в общем зачёте до 62 очков — этот отрыв гарантирует испанцу лидерство в чемпионате при любом исходе следующей гонки.

На второе место поднялся Дэвид Малукас — он опередил Кайла Кирквуда, который на «Роуд Америке» финишировал 11-м. Четвёртую строчку по-прежнему занимает Кристиан Лундгор, а на пятую поднялся Джозеф Ньюгарден, оставивший позади Пато О’Уорда.

Маркус Эрикссон сохраняет за собой девятое место, Александер Росси откатился на 15-ю позицию, Роман Грожан по-прежнему идёт 20-м, а Мик Шумахер опередил Стинга Рэй Робба и поднялся на 24-ю строчку.

Общий зачёт (топ-10):

1. Алекс Палоу (Chip Ganassi Racing) — 376 очков.

2. Дэвид Малукас (Team Penske) — 314.

3. Кайл Кирквуд (Andretti Global) — 312.

4. Кристиан Лундгор (Arrow McLaren) — 297.

5. Джозеф Ньюгарден (Team Penske) — 261.

6. Пато О’Уорд (Arrow McLaren) — 256.

7. Феликс Розенквист (Meyer Shank Racing) — 248.

8. Скотт Макглоклин (Team Penske) — 248.

9. Маркус Эрикссон (Andretti Global) — 212.

10. Скотт Диксон (Chip Ganassi Racing) — 210.

…15. Александер Росси (Ed Carpenter Racing) — 180.

…20. Ромен Грожан (Dale Coyne Racing) — 131.

…24. Мик Шумахер (Rahal Letterman Lanigan Racing) — 101.

Следующий этап IndyCar — гонка Honda Indy 200 — пройдёт 5 июля на автодроме «Мид-Огайо».