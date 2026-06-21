«Правильный ли это способ?» Бинотто предложил изменить систему доработки силовых установок

Руководитель «Ауди» Маттиа Бинотто считает, что ФИА следует рассмотреть возможность изменения системы ADUO, которая используется для оценки конкурентоспособности силовых установок и предоставления послаблений отстающим производителям.

«У нас есть точные датчики на машине, которые позволяют измерять разницу в мощности. Поэтому можно спорить, является ли правильным подход, при котором ADUO основывается на разнице в киловаттах.

Для шасси тоже существует аналогичная система, просто она называется по-другому. Но, по сути, если находишься ниже в чемпионате, получаешь больше времени в аэродинамической трубе и другие возможности. Это один из способов помочь командам сократить отставание.

Если говорить о регламенте силовых установок, каким образом следовало оценивать уровень их конкурентоспособности? Было решено использовать исключительно показатели мощности в киловаттах. Правильный ли это способ? Об этом тоже можно спорить.

Возможно, стоило бы сделать систему более похожей на ту, что действует для шасси, основывать её на результатах предыдущих сезонов. Если цель заключается в том, чтобы сократить разрывы между участниками, вероятно, самый простой путь.

В таком случае существовала бы единая система для шасси и силовых установок. Лучшие команды не получали бы дополнительных преимуществ, а самые медленные команды или производители имели бы больше возможностей для развития.

Но сейчас регламент написан именно так, и я считаю, что мы должны полностью доверять ФИА.

Уверен, федерация провела правильную оценку ситуации. Что следует делать в будущем? Нужно ли создавать другую систему ранжирования? Возможно, да», — приводит слова Бинотто RacingNews365.