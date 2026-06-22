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Сайнс пошутил об особом пункте в контракте Ферстаппена

Сайнс пошутил об особом пункте в контракте Ферстаппена
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Пилот «Уильямса» Карлос Сайнс-младший с юмором высказался об особом пункте контракта четырёхкратного чемпиона Макса Ферстаппена, связанном с маркетинговыми обязательствами. Испанец ответил на вопрос о возможности участия нынешних пилотов в отдельных внезачётных гонках, подобных знаменитому картинговому турниру Elf Masters.

«Думаю, в чемпионате из 24 гонок, с учётом всего маркетинга и интервью, которые мы обязаны делать, это невозможно. Ни один пилот не смог бы с этим справиться.

Ну… Макс был бы единственным. Потому что единственный, кто не занимается маркетингом и не даёт интервью. Думаю, у него это прописано в контракте, он может себе такое позволить, а «Ред Булл» это принимает.

Что касается остальных, у нас просто нет ни времени, ни свободных ресурсов, чтобы тратить силы на подобную гонку», — приводит слова Сайнса Mundo Deportivo.

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