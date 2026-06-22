В гонке NASCAR на базе ВМФ США в завал попали девять пилотов. У Магнуссена быстрейший круг

Пилот команды 23XI Racing Кори Хайм выиграл гонку Anduril 250 — 17-й этап регулярного сезона NASCAR Cup Series, который прошёл на территории военно-морской базы «Коронадо» близ Сан-Диего. Кори Хайм выступает в NASCAR Cup Series на ограниченном расписании, а его первый полный сезон в высшей лиге гонок сток-каров состоится лишь в следующем году. Прошедший заезд стал для молодого пилота 13-м в NASCAR Cup Series.

Одним из ключевых событий заезда стал завал на рестарте на 32-м круге. Коннор Зилич и Остин Хилл занимали первые две позиции и бок о бок боролись за лидерство в гонке. Однако на входе в первый поворот Хилл промахнулся мимо апекса и боком впечатал Зилича в отбойник. Позади в них врезались ещё несколько пилотов, которые после жёлтых флагов шли плотной группой. В общей сложности в завал угодили девять гонщиков, включая Шейна ван Гисбергена, который наравне с Зиличем был одним из фаворитов этапа.

Права на видео принедлежат NASCAR. Полностью посмотреть ролик вы можете на официальном YouTube-канале NASCAR.

На финальной стадии гонки инициативу захватил Кайл Ларсон, однако на рестарте за 12 кругов до финиша он уступил в борьбе с Карсоном Хосеваром, а вскоре на первое место прорвался Тайлер Реддик. Тем не менее на последних кругах лидера общего зачёта начал прессинговать партнёр по команде 23XI Racing — дебютант Кори Хайм.

За три круга до финиша Хайм смог прорваться на внутреннюю траекторию и поравняться с Реддиком. Две «Тойоты» прошли два поворота бок о бок, и в какой-то момент между машинами произошёл контакт — Реддик выбил Хайма на внешнюю траекторию. Тайлер отпустил газ и отдал первое место Хайму. Кори в итоге первым пересёк линию финиша и завоевал победу, а у Реддика возник прокол — Тайлер потерял темп и с трудом добрался до боксов. В итоговой классификации Реддик занял 25-е место.

Второе место в конце концов досталось третьему пилоту 23XI Racing — Буббе Уолласу, который на последних кругах выдержал прессинг действующего чемпиона NASCAR Cup Series Кайла Ларсона. Четвёртым финишировал Зейн Смит, который на последнем круге опередил Эй-Джея Оллмендингера, а топ-6 замкнул Крис Бушер.

В гонке также выступил экс-пилот Формулы-1 Кевин Магнуссен, для которого это был первый опыт в гонках сток-каров. Датчнин добрался до финиша и занял 27-е место, показав также быстрейший круг гонки.

NASCAR Cup Series. Anduril 250 (топ-10):

1. Кори Хайм (23XI Racing / «Тойота») — 75 кругов.

2. Бубба Уоллас (23XI Racing / «Тойота») +10.3 сек.

3. Кайл Ларсон (Hendrick Motorsports / «Шевроле») +10.6.

4. Зейн Смит (Front Row Motorsports / «Форд») +17.1.

5. Эй-Джей Оллмендингер (Kaulig Racing / «Шевроле») +17.6.

6. Крис Бушер (RFK Racing / «Форд») +17.8.

7. Росс Честейн (Trackhouse Racing / «Шевроле») +18.4.

8. Райли Хербст (23XI Racing / «Тойота») +19.2.

9. Райан Блейни (Team Penske / «Форд») +19.5.

10. Майкл Макдауэлл (Spire Motorsports / «Шевроле») +24.1.

…27. Кевин Магнуссен (Trackhouse Racing / «Шевроле») +1:18.0.

В общем зачёте по-прежнему лидирует Тайлер Реддик, однако его преимущество над Денни Хэмлином, который в Сан-Диего финишировал 14-м, сократилось до восьми очков. Третьим по-прежнему идёт Райан Блейни, а Кайл Ларсон опередил Тая Гиббса и Чейза Эллиотта и поднялся на четвёртую строчку.

В борьбе за места в «Чейзе», в котором 16 лучших пилотов регулярного сезона разыграют между собой чемпионский титул, Райан Прис на пять очков опередил Шейна ван Гисбергена и выбил его из топ-16.

Положение в общем зачёте (топ-20):

1. Тайлер Реддик (23XI Racing / «Тойота») — 716 очков.

2. Денни Хэмлин (Joe Gibbs Racing / «Тойота») — 708.

3. Райан Блейни (Team Penske / «Форд») — 583.

4. Кайл Ларсон (Hendrick Motorsports / «Шевроле») — 536.

5. Тай Гиббс (Joe Gibbs Racing / «Тойота») — 535.

6. Чейз Эллиотт (Hendrick Motorsports / «Шевроле») — 534.

7. Крис Бушер (RFK Racing / «Форд») — 500.

8. Даниэль Суарес (Spire Motorsports / «Шевроле») — 478.

9. Карсон Хосевар (Spire Motorsports / «Шевроле») — 476.

10. Чейз Бриско (Joe Gibbs Racing / «Тойота») — 431.

11. Бубба Уоллас (23XI Racing / «Тойота») — 429.

12. Кристофер Белл (Joe Gibbs Racing / «Тойота») — 422.

13. Уильям Байрон (Hendrick Motorsports / «Шевроле») — 421.

14. Эрик Джонс (Legacy Motor Club / «Тойота») — 372.

15. Остин Синдрик (Team Penske / «Форд») — 370.

16. Райан Прис (RFK Racing / «Форд») — 367.

17. Шейн ван Гисберген (Trackhouse Racing / «Шевроле») — 362.

18. Джоуи Логано (Team Penske / «Форд») — 357.

19. Брэд Кезеловски (RFK Racing / «Форд») — 354.

20. Эй-Джей Оллмендингер (Kaulig Racing / «Шевроле») — 345.

Следующий этап NASCAR Cup Series — гонка Toyota/Save Mart 350 — пройдёт 28 июня на дорожной трассе «Сонома Рейсвей». Крис Бушер выйдет на старт в раскраске, посвящённой ФК «Ливерпуль».