Кевин Магнуссен и Ноа Грэгсон устроили перепалку после контакта в NASCAR

Появилось видео, на котором запечатлено, как датский гонщик Кевин Магнуссен и пилот Front Row Motorsports Ноа Грэгсон вступили в словесную перепалку после гонки NASCAR Cup Series в воскресенье.

Видео также доступно на YouTube-канале Frontstretch.

Магнуссен, дебютировавший в серии, финишировал 27-м. Контакт между гонщиками произошёл на 25-м круге, когда он затормозил позже Грэгсона и ударил заднюю часть его машины. Позднее они снова столкнулись: Кевин атаковал соперника в четвёртом повороте, задел его и Грэгсон развернулся, влетев в стену. Полученные повреждения не позволили ему завершить гонку.

После финиша Грэгсон поджидал Магнуссена на пит-лейне. Он подошёл к датчанину, и между ними завязалась перепалка.

«В чём, *****, твоя проблема? Вы, парни, приезжаете сюда и просто влетаете в повороты. В чём твоя проблема? Почему ты, чёрт возьми, меня вынес?» — возмущался Грэгсон.

«Да пошёл ты *****. Убирайся ***** с глаз моих», — ответил Магнуссен, после чего неоднократно повторил Грэгсону требования отойти.

Грэгсон продолжил настаивать: «И что? Что ты собираешься сделать?» — и неоднократно спрашивал Магнуссена, в чём его проблема. В итоге датчанин ответил: «Моя проблема — это ты, стоящий у меня перед лицом».

Грэгсон отказался прекращать спор, на что Магнуссен возразил: «Ты английский не понимаешь или как? Я говорю: ***** *****».

Обмен не привёл к конструктивному результату, и гонщики разошлись после вмешательства специалиста по связям с общественностью.

Это не первый случай, когда Грэгсон конфликтует с пилотами Trackhouse Racing. В сезоне-2023 на Kansas Speedway он столкнулся с Россом Честейном и после гонки вступил с ним в перепалку. Тогда Честейн, в отличие от Магнуссена, не проявил сдержанности и ударил Грэгсона в лицо после предупреждения отойти. Также Грэгсон участвовал в драках с Дэниелом Хемриком и Харрисоном Бёртоном в младших дивизионах NASCAR.