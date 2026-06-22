Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Льюис Хэмилтон объяснил, почему не считает рекорды главным показателем успеха

Льюис Хэмилтон объяснил, почему не считает рекорды главным показателем успеха
Комментарии

Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон рассказал, что никогда не воспринимал успех через призму побед, титулов и рекордов. На счету британца 106 побед в Гран-при, 104 поула и 205 подиумов — все эти показатели являются рекордными. Семь чемпионских титулов Хэмилтона равны достижению Михаэля Шумахера.

«Я никогда особо не задумывался о том, как можно определить успех. Думаю, его можно воспринимать по-разному. Думаю, это — просыпаться каждый день и пробовать снова, всегда стремиться стать лучше, чем вчера, развиваться и становиться тем человеком, в коже которого тебе комфортно, которым ты хочешь быть, преодолевать трудности, доказывать, что неправы те, кто пытается тебя сдержать или принизить, — вот как я это понимаю.

Конечно, с точки зрения внешнего мира результаты — это то, что люди называют успехом, но для меня лично это просто прогресс. Если ты прогрессируешь, значит, ты добиваешься успеха. Я не оказываю на себя особого давления… Вот почему я всегда говорил, что очень благодарен за рекорды и тому подобное, но я никогда об этом не задумываюсь.

Я каждый день думаю о том, как настроить свой ум, потому что в конечном счёте я сосредоточен на… Ты можешь настроить себя так, чтобы верить в то, что хочешь. И я всегда стараюсь работать над своим внутренним «я», чтобы запрограммировать себя на движение вперёд, не оглядываясь на то, что осталось позади.

Это часть пути, но не обязательно самое главное. Главное — то, как ты поднимаешься, как двигаешься дальше, как пытаешься развиваться, и просто смотришь вперёд. Всегда смотришь вперёд, никогда не оглядываешься назад», — приводит слова Хэмилтона издание RacingNews365.

Читать далее:
«Преодолеть эту «матрицу». Льюис Хэмилтон — о борьбе с критикой в сезоне-2025
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android