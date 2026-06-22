«Мы молоды, такое может случиться». Марк Маркес — об отстранении Бедзекки за удар маршала

Пилот заводской команды «Дукати» Марк Маркес поделился мнением о поступке Марко Бедзекки, который во время спринта Гран-при Чехии ударил маршала после схода с дистанции и впоследствии был отстранён от участия в основной гонке уикенда.

«Я не буду давать никаких дополнительных комментариев, потому что в социальных сетях и так уже много шума. Такое может случиться. Мы молоды. Мы учимся на глазах у миллионов людей. Так что там, под приливом адреналина, возможно, с разочарованием от аварии… Конечно, я думаю, он извлёк из этого урок, но на этом всё. Просто мы каждый день узнаём что-то новое, и большинству из нас около 20-30 лет, так что впереди ещё много жизненных уроков», — приводит слова Маркеса издание Motorsport.

Отстранение в MotoGP — крайне редкое наказание. В последний раз гонщик получал дисквалификацию в 2021 году, когда Дениз Онджу был отстранён от двух этапов Moto3 за аварию в Остине.