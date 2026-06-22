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На Moscow Raceway прошёл RDS FEST 2026, собравший почти 3000 зрителей

На Moscow Raceway прошёл RDS FEST 2026, собравший почти 3000 зрителей
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20 июня на автодроме Moscow Raceway состоялся RDS FEST 2026 — дрифт-фестиваль от организаторов Российской Дрифт Серии. Мероприятие собрало почти 3000 зрителей из разных регионов страны и объединило спортивные соревнования, свободные заезды, шоу-программу и встречи со звёздами российского дрифта.

Главным событием спортивной программы стала «СУПЕРБИТВА ЧЕМПИОНОВ РДС», в которой приняли участие титулованные представители разных регионов России. Победителем соревнования стал вице-чемпион RDS GP Антон Козлов из Ульяновска.

Антон Козлов

Антон Козлов

Фото: Пресс-служба РДС

В рамках фестиваля также прошёл проект STAR PËR STARS AIMOL Challenge для пилотов-любителей. Победу одержал представитель Екатеринбурга Андрей Паули, который получил возможность выступить за команду STAR PËR STARS AIMOL в «Зимнем Кубке РДС» сезона-2026/2027.

Андрей Паули и Данил Сулимов в STAR PËR STARS AIMOL Challenge

Андрей Паули и Данил Сулимов в STAR PËR STARS AIMOL Challenge

Фото: Пресс-служба РДС

Одной из самых популярных частей программы стали свободные заезды RDS Matsuri. В них приняли участие 70 пилотов из 13 регионов России. На протяжении девяти часов участники непрерывно выезжали на трассу Moscow Raceway на двух конфигурациях, приближенных к тем, что используются на этапах Российской Дрифт Серии.

Для гостей фестиваля были организованы шоу-заезды команды PANZERBOX RACING на кросс-карах, дрифт-такси, автограф-сессии, выставка автомобилей и тематические площадки. В главном шатре прошли паблик-токи с участием известных спортсменов, блогеров и представителей автоспорта, включая Георгия Чивчяна, Романа Тиводара, Антона Козлова, Анатолия Щербака и BIG RUSSIAN BOSS.

Георгий Чивчян и Антон Козлов

Георгий Чивчян и Антон Козлов

Фото: Пресс-служба РДС

Следующим крупным событием Российской Дрифт Серии станет четвёртый этап Гран-При РДС, который состоится 11-12 июля на автодроме ADM Raceway в Москве.

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