«Да пошли вы *****. Что вы вообще знаете?» Клэр Уильямс — о критике в свою сторону

Бывший руководитель команды «Уильямс» Клэр Уильямс призналась, что до сих пор сталкивается с оскорблениями в интернете спустя шесть лет после ухода из Формулы-1. Она также заявила, что общественности известно менее 10% того, через что ей пришлось пройти в последние годы управления командой.

«Тебе пишут всякую чушь. Даже не чушь — просто очень злые комментарии, которые никому не нужны. Люди почему-то считают совершенно нормальным писать другим гадости. Я до сих пор их получаю, хотя уже шесть лет не работаю в Формуле-1. Буквально вчера кто-то написал мне: «А, так это ты та женщина, которая развалила команду своего отца». Да пошли вы *****. Что вы вообще знаете?

Если хотите сказать мне это — наберитесь смелости и скажите в лицо. Не прячьтесь за клавиатурой и не оскорбляйте людей. А сами-то чего добились в своей жизни? В спорте все просто стараются сделать всё возможное. И меня раздражает, что люди, которые никогда не были на твоём месте, считают, будто имеют право судить.

Вы не знаете, что происходит за кулисами. В те последние годы, когда я руководила командой, из-за специфики Формулы-1 нельзя было публично рассказывать о контрактах или внутренних процессах. Поэтому люди просто не понимали, через что мы проходили каждый день.

Это было тяжело. Ты сам себя критикуешь сильнее, чем кто-либо другой, а потом ещё получаешь всё это со стороны. Иногда хочется сказать: дайте людям передышку.

Если говорить о том, сколько из того, что происходило на самом деле, стало достоянием общественности, — это даже не 10%. У людей просто отвисла бы челюсть, если бы они узнали всю правду. И не только о последних годах, а вообще о том, насколько сложным и тяжёлым был этот путь с самого начала.

Я никогда не любила публично рассказывать о том, насколько трудно было. Это личные вещи. Я не собираюсь выносить грязное бельё на публику. Именно поэтому я до сих пор не написала книгу. Некоторые вещи слишком чувствительны, а если они всплывут наружу, последствия могут оказаться слишком разрушительными», — сказала Уильямс в подкасте High Performance.