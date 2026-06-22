«Феррари» может отложить внедрение нового двигателя для клиентских команд — AutoRacer

Команды «Хаас» и «Кадиллак» могут не получить обновлённую силовую установку «Феррари» сразу после её дебюта на Гран-при Австрии, несмотря на то что мотористы из Маранелло уже завершили работу над первой модернизацией по программе ADUO. Об этом сообщает издание AutoRacer.

По информации итальянских журналистов, первый пакет обновлений должен добавить около 4-5 лошадиных сил за счёт доработки двигателя внутреннего сгорания. Ещё 2-3 л. с. может принести новая версия топлива Shell, которую «Феррари» планирует использовать уже в Австрии. В сумме это должно дать прибавку примерно в одну десятую секунды на коротком круге трассы в Шпильберге.

При этом регламент обязывает «Феррари» предоставить новую спецификацию своим клиентам, однако не требует её немедленного использования. По данным источника, «Хаас» и «Кадиллак» могут обратиться в ФИА с просьбой отложить внедрение новой версии мотора и продолжить использовать прежнюю силовую установку.

Причинами такого решения могут стать необходимость адаптации шасси, доработка систем охлаждения или дополнительные финансовые затраты. В условиях ограниченных бюджетов и заранее сформированных программ развития командам может быть выгоднее перенести интеграцию обновлений на более поздний срок.

Таким образом, не исключено, что на первых этапах модернизированная силовая установка появится только на заводских болидах «Феррари», тогда как клиентские команды подключатся к новой спецификации позже.