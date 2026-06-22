Победитель «24 часов Ле-Мана» Рё Хиракава проведёт первую практику на ГП Австрии за «Хаас»

Команда «Хаас» объявила, что японский гонщик Рё Хиракава заменит Эстебана Окона в первой свободной практике Гран-при Австрии.

Для Хиракавы это будет седьмая практика в Формуле-1 и первая в сезоне-2026. В 2025 году японец провёл все четыре обязательные сессии для новичков за «Хаас», а также одну практику за «Альпин» в Японии. Кроме того, Хиракава выходил на трассу в первой практике за «Макларен» на Гран-при Абу-Даби в 2024 году.

Ранее также стало известно, что на Гран-при Австрии во время первой практики выедут Пауль Арон за «Ауди» и Люк Браунинг за «Уильямс». За руль «Астон Мартин» также вернётся Джек Кроуфорд.