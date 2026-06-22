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«Это просто нелепо». Льюис Хэмилтон раскритиковал стоимость картинга

«Это просто нелепо». Льюис Хэмилтон раскритиковал стоимость картинга
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Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон заявил, что стоимость картинга стала «нелепой», и призвал ФИА и Формулу-1 принять меры для повышения доступности автоспорта для детей из семей со средним и низким достатком.

«Я не уделял этому особого внимания, потому что, на мой взгляд, ситуация в этой сфере постоянно развивается в неправильном направлении. Ответственность со стороны людей, которые руководят этими организациями или управляют этими видами спорта, отсутствует. Не знаю, как именно, но нужно найти способ сделать это доступным, а так это просто нелепо.

Я знаю человека, у которого есть восьмилетний ребёнок, на которого тратится более $ 1 млн в год. Конечно, сегодня это обходится дороже, но, когда я начинал, я помню, что мой отец потратил £ 20 000 (около $ 26 400) в первый год, а это означало перезаложить дом, исчерпать до предела все кредитные карты. Я просто считаю, что сегодня крайне маловероятно, если не невозможно, чтобы человек из обычной семьи смог достичь такого уровня, чтобы соперничать с теми, кто тратит миллион. Такого нельзя допускать.

Когда ты проходишь через младшие категории, всё становится только дороже. И наверх пробиваются не самые талантливые, а семьи с наибольшими деньгами, которые создают возможности для привилегированных детей. И, к сожалению, в краткосрочной перспективе именно это мы и будем наблюдать в ближайшие несколько десятилетий, пока ситуация не изменится. А это уже зависит от ФИА и Формулы-1. Им на самом деле необходимо провести эти изменения», — приводит слова Хэмилтона издание Motorsport.

ФИА уже предприняла первый шаг для решения проблемы, запустив трёхлетний Global Karting Plan, который предлагает альтернативные пути для молодых талантов и снижает стоимость участия. В рамках программы был организован Кубок мира Arrive and Drive в Малайзии с унифицированными картами, а также создан Центр передового опыта в картинге для поддержки выдающихся гонщиков.

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