«Подобный образ мышления чужд команде». В «Мерседесе» отвергли фаворитизм в коллективе

Технический директор «Мерседеса» Джеймс Эллисон заявил, что внутри команды не рассматривают возможность отдавать предпочтение одному из пилотов и считают подобный подход противоречащим культуре коллектива.

«Люди очень эмоционально относятся к гонщикам, за которых болеют, и хотят, чтобы их любимец добивался успеха больше остальных. Всё, что я могу сказать: если вы хотите понять, какое место фаворитизм занимает в нашем мышлении, вам стоит прийти поработать в команде.

Потому что, если бы вам посчастливилось стать частью команды, вы бы сразу прониклись её культурой и поняли, насколько подобный образ мышления чужд всем, кто в ней работает. Когда мы слышим такие разговоры, для нас это словно иностранный язык.

В интересах каждого из нас, чтобы оба наших пилота добивались успеха. На самом деле для нас не имеет значения, кто из них окажется впереди другого. Мы хотим оформлять дубль в каждой гонке, и нам неважно, в каком порядке финишируют машины.

Единственный момент, когда у нас может появиться предпочтение, наступит в том случае, если один пилот уже математически выбыл из борьбы за титул, а второй продолжит сражаться за чемпионство с гонщиком другой команды.

В такой ситуации команда имеет право высказать своё мнение. До этого момента мы просто хотим, чтобы оба наших парня находились впереди в каждой гонке.

Потому что наш главный чемпионат, как ни странно, не личный зачёт пилотов. Это Кубок конструкторов. Если нам удаётся получить бонусные выплаты, они зависят от итогового места в Кубке конструкторов, а не от положения гонщика в личном зачёте.

За результаты в чемпионате пилотов команда ничего не получает. Поэтому всё, что нас интересует, связано с Кубком конструкторов. С этой точки зрения фаворитизм для нас не имеет никакого смысла. Мы просто хотим получать максимум очков от обоих пилотов в каждой гонке», — приводит слова Эллисона итальянская редакция Motorsport.