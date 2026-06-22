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Хаджар ответил, сможет ли команда побороться за подиум на Гран-при Австрии

Хаджар ответил, сможет ли команда побороться за подиум на Гран-при Австрии
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Пилот «Ред Булл» Исак Хаджар считает, что на предстоящем Гран-при Австрии команда может побороться за место на подиуме.

«Если учитывать, насколько короткая трасса в Шпильберге, результат может быть таким же или даже лучше. Например, подиум. Поэтому я думаю, что у нас будет заметно более конкурентоспособная машина», — приводит слова Хаджара издание GPblog.

В нынешнем сезоне лучшим результатом француза остаётся четвёртое место на Гран-при Монако. После финиша он поднялся на подиум благодаря штрафу Пьера Гасли, однако позже это наказание было отменено и Хаджар вернулся на четвёртую позицию в итоговом протоколе.

На последнем этапе в Барселоне пилот «Ред Булл» финишировал шестым.

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